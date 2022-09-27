Вашингтон, 27 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Истощение и перегруженность парка истребителей ВВС США стали серьёзной проблемой. Такое заявление сделал американский генерал военно-воздушных сил Марк Келли 26 сентября в программной речи на конференции Air Space Cyber ​​​​Asia Association, сообщает The Drive.

Air Combat Command Штурмовик A-10C Thunderbolt II ВВС США

Келли пояснил, что в распоряжении ВВС США находятся 48 эскадрилий истребителей и ещё девять ударных эскадрилий, которые состоят из устаревших штурмовиков A-10 Thunderbolt II. При этом командование возлагает на военнослужащих задачи, для выполнения которых нужны 60 эскадрилий.

Военный сравнил ситуацию со счётом, для «оплаты» которого требуются 60 эскадрилий, а он пытается «закрыть» счёт 48 эскадрильями и девятью ударными группами из устаревших штурмовиков, которые ВВС США уже давно просит вывести из эксплуатации. По словам Келли, неудивительно, что боевые машины буквально «истощены» от перегрузок.

Генерал, сославшись на исследование, проведённое в 2018 году, пояснил, что для противодействия такому сильному противнику, как Китай или Россия, нужны как минимум 62 эскадрильи.