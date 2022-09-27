Вашингтон, 27 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис намерена посетить демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, несмотря на якобы угрозу провокаций со стороны Пхеньяна. Об этом сообщила пресс-служба американского Белого дома.

army. mil Флаги США и Южной Кореи

Сообщается, что этот поступок Харрис должен свидетельствовать о намерениях Вашингтона поддерживать Сеул и в дальнейшем. Также она подтвердит планы США укреплять сотрудничество с Южной Кореей, в том числе и в военной сфере. Предполагается, что в ходе поездки Харрис встретится и с американскими военнослужащими на южнокорейской территории.

В настоящее время вице-президент США находится в Японии. При этом посетить демилитаризованную зону ей предложил глава южнокорейского правительства Хан Доксу, который также находится в Токио с официальным визитом.