Владивосток, , 07:48 — REGNUM Во Владивостоке отменили ранее намеченные на 1 октября праздничные мероприятия, посвящённые закрытию байкерского сезона. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Байкеры из «Ночных волков» Иван

По её информации, церемония закрытия байкерского сезона отменяется по инициативе организаторов.

С рекомендацией отказаться от пышных празднеств, фейерверков, концертов и других увеселительных мероприятий в связи с объявленной в России частичной мобилизацией к муниципалитетам и организаторам ранее обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 1 октября планировалось провести праздничное закрытие байкерского сезона, во время которого на центральной площади столицы Приморья предполагались демонстрация техники, общение с байкерами и концерт. После этого колонна байкеров по традиции должна была проследовать в район Лазурной бухты.

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