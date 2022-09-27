Пермь, 27 сентября 2022, 07:45 — REGNUM Из Перми вечером 26 сентября в учебный центр отправлен первый эшелон мобилизованных резервистов, сообщает rifey.ru.
Сбор граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялся на территории сборного пункта краевого военкомата на улице Докучаева. Призывники отправились в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.
Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов отметил, что военный комиссар региона и военкомы муниципалитетов сработали «очень качественно». Заявка по мобилизации выполнена.
Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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