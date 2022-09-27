Пермь, 27 сентября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Из Перми вечером 26 сентября в учебный центр отправлен первый эшелон мобилизованных резервистов, сообщает rifey.ru.

Александр Полегенько ИА REGNUM Армия России

Сбор граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, состоялся на территории сборного пункта краевого военкомата на улице Докучаева. Призывники отправились в учебный центр для формирования подразделений и прохождения необходимой подготовки.

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов отметил, что военный комиссар региона и военкомы муниципалитетов сработали «очень качественно». Заявка по мобилизации выполнена.

Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.