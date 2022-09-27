Кызыл, , 07:44 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших в результате вооружённого нападения на школу в Ижевске. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мы все глубоко потрясены трагедией в Ижевске. Невинные дети… Выводы обязательно будут сделаны. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Тува скорбит вместе с жителями Удмуртии», — отметил он.

Напомним, нападение произошло утром 26 сентября. Вооружённый преступник ворвался в школу и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей.

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