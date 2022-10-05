Москва, 5 октября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. По его словам, эта мера адекватна угрозам, с которыми мы сталкиваемся.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Президент подчеркнул, что частичная мобилизация необходима «для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях».

Глава государства уточнил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат граждане, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизационные мероприятия в регионах начались с 21 сентября. Губернаторы регионов объявили о том, что будут держать ситуацию на контроле. В том числе они следят, чтобы в процессе не допускались ошибки, чтобы неукоснительно соблюдались ограничения по призыву, установленные указом президента РФ и министерством обороны.

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