Биробиджан, , 07:53 — REGNUM Гуманитарную помощь из Еврейской автономии получат бойцы, защищающие Донбасс. В СОБР и ОМОН управления Росгвардии по региону для них передали шесть приборов ночного видения, по два квадрокоптера и бензиновых генератора, а также тепловизорные прицелы с кронштейнами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства автономии.

Квадрокоптер-камикадзе «Бзез» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Позже военнослужащим будут доставлены 25 радиостанций и 44 комплекта снаряжения. Всё необходимое для бойцов закупают по обоюдному решению сотрудников правительства региона.

«Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны. Сейчас любая помощь очень важна!» — заявлял ранее губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Еврейской автономии глава региона Ростислав Гольдштейн вручал награды. За заслуги чествовали 80 человек, в том числе добровольца Игоря Иванова, который участвовал в специальной операции в защиту Донбасса.