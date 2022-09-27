Улан-Удэ, , 07:36 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал распространяемые в сети фейковые данные об отъезде его сына за границу. Он выложил скриншот с одним из таких сообщений в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

«И вот такое приходиться читать. Мой старший сын, как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите», — отметил он.

При этом 49-летний родной брат супруги Алексея Цыденова мобилизован, хотя и имеет бронь. По его словам, он будет служить в качестве танкиста.