Ульяновск, 27 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Ульяновске в образовательных учреждениях реализуют новые патриотические проекты, в их числе — «Музей в чемодане», который представляет собой формирование «чемоданчика» с уникальными экспонатами. Об этом сообщается на сайте гордумы регионального центра по итогам заседания комитета по местному самоуправлению и развитию городских пространств.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

В профильном комитете парламента были подняты вопросы патриотического воспитания молодёжи, в том числе через новые проекты. В текущем учебном году реализуют два новых проекта: «Музей в чемодане» и «Листая календарь — мы помним! Мы гордимся!»

Отмечается, что «Музей в чемодане» предполагает создание на базе школьных музеев мобильного «чемоданчика» с «уникальными экспонатами». Мини-экспозицию можно представить на любой площадке, а также использовать на выездных выставках и экскурсиях.

Проект «Листая календарь — мы помним! Мы гордимся!» представляет собой создание путеводителя-календаря по музеям образовательных учреждений. В нём будут указаны памятные и знаменательные даты 2023 года, которые имеют отношение к школьной летописи. К примеру, 14 января будет отмечаться 118-летие со дня рождения дважды Героя СССР Ивана Семеновича Полбина, имя которого носит средняя школа № 46.

В гордуме также отмечают, что в новом учебном году почти 80 педагогов приступили к работе в статусе советников директоров по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями.

Напомним, что в Ульяновске учатся свыше 60 тыс. школьников.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области учатся 126 тыс. школьников, включая 13 тыс. первоклассников. Ранее Ульяновское гвардейское суворовское военное училище отметило 30-летие, за эти годы выпущены 4920 воспитанников.