Каир, 27 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Египет решительно осуждает террористическую атаку на школу в Ижевске, заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу-Зеид в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Это чудовищный теракт, в результате которого погибли и получили ранения множество людей, в том числе дети», — заявил он.

Дипломат добавил, что Каир приносит свои соболезнования российскому правительству, а также семьям и близким погибших и пострадавших в результате трагедии. Он также пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения в результате стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября бывший ученик школы № 88 города Ижевска открыл огонь по посетителям учебного заведения. По последним данным, в результате нападения погибли 17 человек, еще 20 получили ранения. Большинство жертв и пострадавших при трагедии — дети.