Пермь, 27 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Пермском крае утверждено обвинительное заключение по делу о мошенничестве на 10 млн рублей. Фигурант заключил досудебное соглашение. Дело рассмотрят в особом порядке, сообщили в краевой прокуратуре.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Мужчине инкриминируют кражу с банковского счета и мошенничество. По данным ведомства, фигурант действовал в составе преступной группе, которая состояла из 16 человек. Злоумышленники похищали деньги, действуя от имени юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке финансовых и брокерских услуг.

Гражданам предлагалось разместить денежные средства на биржевых площадках международного финансового рынка. Введенные в заблуждение жертвы сами переводили денежные средства или мошенники совершали хищение финансов без их ведома, используя информационные технологии и программы для удаленного доступа к чужим компьютерам.

Действовала группа с 2015 года по май 2019 года. Ущерб составил свыше 10 млн рублей. Потерпевшими признаны 23 человека.

Уголовное дело направят для в Свердловский районный суд Перми. Также в ближайшее время в суд будут направлены уголовные дела еще в отношении трех соучастников преступления, заключивших досудебные соглашения. В отношении семи членов группы расследование уголовного дела продолжается, еще пятеро находятся в международном розыске.