Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В продолжение своих интенсивных переговоров на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

В ходе встречи обе стороны рассмотрели пути сотрудничества двух стран в области экономического сотрудничества и борьбы с односторонними санкциями США. Они также высказали мнения о медицинском сотрудничестве между двумя странами по созданию совместной вакцины против коронавируса.

На другой встрече министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел переговоры со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, чтобы обсудить двусторонние связи и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Высокопоставленный дипломат Ирана также встретился и провел переговоры с министром иностранных дел Мавританской Республики Мохаммедом Салемом Ульд Мерзугом на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи Амир Абдоллахиан указал на существующий потенциал в различных областях и выразил надежду, что обе страны станут свидетелями дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Исламская Республика Иран не видит препятствий на пути расширения своих отношений с Мавританией», — отметил он.

Министр иностранных дел Мавритании, со своей стороны, подчеркнул важность развития связей в области высшего образования, сельского хозяйства, рыболовства и возобновляемых источников энергии.