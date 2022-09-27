Хабаровск, , 07:33 — REGNUM Мужчины Хабаровска не дожидаясь повестки идут в военкоматы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Пришёл в военкомат добровольно: хочу служить, защищать свою семью, Родину, естественно. Посмотрел обращение Владимира Владимировича Путина и принял для себя решение, что повестку ждать нет смысла», — цитирует добровольца из Хабаровска Вячеслава Кравченко телеграм-канал «Мобилизация».

Как сообщало ИА REGNUM, из Мурманской области в учебную часть отправилась первая группа мобилизованных в Вооруженные силы РФ.