Хочу служить, защищать свою семью, Родину — доброволец из Хабаровска
Хабаровск, 27 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Мужчины Хабаровска не дожидаясь повестки идут в военкоматы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация в России
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«Пришёл в военкомат добровольно: хочу служить, защищать свою семью, Родину, естественно. Посмотрел обращение Владимира Владимировича Путина и принял для себя решение, что повестку ждать нет смысла», — цитирует добровольца из Хабаровска Вячеслава Кравченко телеграм-канал «Мобилизация».
Как сообщало ИА REGNUM, из Мурманской области в учебную часть отправилась первая группа мобилизованных в Вооруженные силы РФ.