Тегеран, 27 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Исследование деятельности крупных горнодобывающих и минерально-сырьевых иранских компаний продемонстрировало производство 11,9 млн тонн сырой стали с начала текущего года (21 марта 2022 года) по 23 августа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Производство сырой стали в Иране за первые пять месяцев текущего года выросло на 9,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Официальная статистика министерства промышленности, шахт и торговли показывает, что производство металлопродукции за первые пять месяцев текущего года зафиксировало рост на 8 процентов.

Согласно полученным данным, за этот период в стране было произведено 10,7 млн тонн металлопродукции.

Кроме того, отечественным компаниям удалось произвести 107 400 и 817 100 тонн глинозема и угольного концентрата с 21 марта по 23 августа 2022 года, продемонстрировав рост на 3,4 и 19,8 процента соответственно.