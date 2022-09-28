Тегеран, , 08:16 — REGNUM Министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что Исламская Республика Иран будет развивать энергетические отношения с такими друзьями, как Китай и Россия, в условиях экономических санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Овджи находится в Японии для участия на похоронах бывшего премьер-министра Абэ Синдзо.

«Иран работает над привлечением инвестиций из-за рубежа, не дожидаясь возрождения ядерной сделки», — цитирует Овджи японское агентство NHK.

Он также призвал японские компании рассмотреть возможность экспансии на иранский энергетический рынок, подчеркнув, что его страна на 100 процентов готова принять их инвестиции.

«К примеру, в июле страна подписала меморандум о взаимопонимании с российским государственным энергетическим гигантом (Газпромом) о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, что демонстрирует приветливость иранских компаний в отношении к зарубежным партнерам», — заявил иранский представитель.

«Иран может добывать 4 миллиона баррелей сырой нефти в день. Как сообщается, это выше уровней, которыми страна могла похвастаться до введения санкций», — отметил министр.