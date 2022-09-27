Закаменский район, Бурятия, 27 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии многодетная семья из-за пожара осталась без дома. Инцидент произошёл вечером 26 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар

К моменту приезда пожарных на место возгорания в селе Санага, мансардный этаж жилого дома был охвачен пламенем. 45 минут потребовалось для ликвидации открытого огня. В результате произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли. Пострадавших нет.

«Хозяин дома проживает с супругой и шестью несовершеннолетними детьми. Как сообщили соседи, на момент возгорания хозяин с женой выехали в лес на заготовку ореха, а детей оставили у родственников», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована проверка.

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