Тегеран, 27 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Представитель министерства иностранных дел Ирана осудил интервенционистские заявления американских и западных властей, а также двойные стандарты в отношении недавних беспорядков в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Насер Канани заявил, что действия врагов против Исламской Республики и иранского народа всегда сопровождались «лицемерием и двойными стандартами».

«Политические лидеры Соединенных Штатов и некоторых европейских стран, их СМИ и поддерживаемые Западом враждебные СМИ на персидском языке неправильно трактовали трагический инцидент, находящийся в стадии расследования, и не жалели усилий для поддержки мятежников и нарушителей национальной безопасности», — отметил он.

Канани подчеркнул: «При этом многомиллионное присутствие людей на улицах и площадях Ирана в поддержку правительства и страны и их решительный протест против хаоса и беспорядков были проигнорированы Западом».

По словам пресс-секретаря, когнитивная война врагов и гибридная война против иранской нации, несомненно, будут зафиксированы наряду с сотнями их вопиющих провалов.