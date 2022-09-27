Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. В регионах России жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей принимают активное участие в референдумах по воссоединению освобожденных территорий бывш. УССР с РФ. Так, на Камчатке 27 сентября проголосовала жительница ДНР Татьяна Мёд.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум

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Татьяна переехал жить на Камчатку к родственникам. Она рассказала, что решение о переезде в Россию было принято сразу после того, как в Донбассе начались военные действия. Перебираться вглубь бывшей УССР желания не было.

«Когда в 2015 году приехали по делам в Иловайск, то что увидели — не передать словами. Без слез не взглянешь, каким стал город после начала войны. Именно поэтому для всех нас референдум — это праздник. Люди ждали и надеялись, что ДНР все-таки войдет в состав РФ и, что на территории республики наконец-то прекратятся военные действия», — цитирует Татьяну Мёд пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей Донецкой Народной Республики на референдум о воссоединении с Россией за четыре дня достигла отметки 86,89%, сообщил вечером 26 сентября журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.