Тегеран, 28 сентября 2022, 08:11 — REGNUM Недавняя речь президента Ибрагима Раиси на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отразила авторитет Исламской Республики Иран на международном уровне, считает политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Hossein Razaqnejad

Реза Садр аль-Хоссейни заявил агентству IRNA, что речь Раиси и демонстрация фотографии генерала-мученика Касема Сулеймани были попыткой донести до мирового общественного мнения требование иранской нации добиться справедливости.

«Президент поднял фотографию генерал-лейтенанта Сулеймани и подчеркнул, что Иран не забудет убийство национального героя, который пожертвовал собой для поддержания справедливости, безопасности и стабильности посредством борьбы с международным терроризмом», — сказал аналитик.

«Этот шаг продемонстрировал храбрость президента, потому что многочисленные средства массовой информации и политические чиновники думали, что Иран может забыть о правосудии по делу командующего вооруженных сил в обмен на политическую выгоду, однако эта сцена дала людям понять, что иранцы полны решимости отомстить за его кровь», — заявил аль-Хоссейни.

Говоря об усилиях Раиси по внедрению политики Ирана в отношении его ядерной программы, эксперт отметил, что президент проинформировал западных официальных лиц о том, что Исламская Республика Иран стремится заниматься мирной ядерной деятельностью, поскольку страна имеет право обладать энергией и ноу-хау.

По словам эксперта, президент подчеркнул, что Иран никогда не подрывал протоколы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому иранская нация имеет право быть членом ядерного клуба.