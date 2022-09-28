Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Недавняя речь президента Ибрагима Раиси на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отразила авторитет Исламской Республики Иран на международном уровне, считает политический эксперт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Hossein Razaqnejad Президент Ирана Ибрахим Раиси

Реза Садр аль-Хоссейни заявил агентству IRNA, что речь Раиси и демонстрация фотографии генерала-мученика Касема Сулеймани были попыткой донести до мирового общественного мнения требование иранской нации добиться справедливости.

«Президент поднял фотографию генерал-лейтенанта Сулеймани и подчеркнул, что Иран не забудет убийство национального героя, который пожертвовал собой для поддержания справедливости, безопасности и стабильности посредством борьбы с международным терроризмом», — сказал аналитик.

«Этот шаг продемонстрировал храбрость президента, потому что многочисленные средства массовой информации и политические чиновники думали, что Иран может забыть о правосудии по делу командующего вооруженных сил в обмен на политическую выгоду, однако эта сцена дала людям понять, что иранцы полны решимости отомстить за его кровь», — заявил аль-Хоссейни.

Говоря об усилиях Раиси по внедрению политики Ирана в отношении его ядерной программы, эксперт отметил, что президент проинформировал западных официальных лиц о том, что Исламская Республика Иран стремится заниматься мирной ядерной деятельностью, поскольку страна имеет право обладать энергией и ноу-хау.

По словам эксперта, президент подчеркнул, что Иран никогда не подрывал протоколы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поэтому иранская нация имеет право быть членом ядерного клуба.