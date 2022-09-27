Тегеран, 27 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Американцы и европейцы находятся в очень сложном положении, которое не позволяет им усилить давление на Иран, заявил иранский аналитик. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В интервью газете «Аль-Маядин» Мохаммад Маранди заявил, что Иран хочет, чтобы западные державы предоставили гарантии в отношении ядерной сделки, прежде чем он приступит к подписанию соглашения.

«Американцы и европейцы находятся в очень сложном положении, которое не позволяет им усилить давление на Иран», — сказал Маранди, имея в виду последствия европейских санкций в отношении России, которые привели к энергетическому кризису в Европе.

Далее он пояснил, что газ в настоящее время имеет большое значение, причем американцы и европейцы это осознают.

Маранди обвинил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в подчинении политике США, заявив, что агентство выполнит все, что ему продиктует Вашингтон.