Приштина, Сербия, , 07:49 — REGNUM Член кабинета Генерального прокурора Косово и ответственный координатор совета прокуратур Косово по преступлениям против сексуальной целостности Бахри Хюсени 26 сентября провел встречу с представителями межпрокурорского совета.

Насилие Цитата из к/ф «Заводной апельсин». реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей совета является координация усилий на всех фазах расследования уголовных дел об изнасилованиях и домогательствах.

Необходимость взаимодействия между прокуратурами по данному вопросу была обозначена после сообщений о затягивании расследования дел об изнасилованиях и семейном насилии, следствием которых стало убийство пожилой женщины супругом, отпущенным на свободу после первого избиения жены.

Общественное внимание к проблеме сексуального насилия в Косово было привлечено после сообщений о продолжавшейся больше года сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. Случай повлек за собой массовые протесты в Косово и Северной Македонии.

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