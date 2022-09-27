Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Член кабинета Генерального прокурора Косово и ответственный координатор совета прокуратур Косово по преступлениям против сексуальной целостности Бахри Хюсени 26 сентября провел встречу с представителями межпрокурорского совета.

Цитата из к/ф «Заводной апельсин». реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Насилие

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, задачей совета является координация усилий на всех фазах расследования уголовных дел об изнасилованиях и домогательствах.

Необходимость взаимодействия между прокуратурами по данному вопросу была обозначена после сообщений о затягивании расследования дел об изнасилованиях и семейном насилии, следствием которых стало убийство пожилой женщины супругом, отпущенным на свободу после первого избиения жены.

Общественное внимание к проблеме сексуального насилия в Косово было привлечено после сообщений о продолжавшейся больше года сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. Случай повлек за собой массовые протесты в Косово и Северной Македонии.