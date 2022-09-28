Тегеран, , 08:09 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана, который находится в Нью-Йорке для участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН, раскритиковал США за то, что страна приняла сторону мятежников в Иране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе серии встреч со своими коллегами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН продолжил консультации со своими зарубежными коллегами.

Министр иностранных дел в общей сложности встретился и посовещался с 17 коллегами из Европы, Западной Азии, Латинской Америки и Африки, а также с главой Международного общества Красного Креста.

Эти встречи были дополнены проведением еще 13 дипломатических встреч на уровне глав государств и премьер-министров в присутствии президента Ибрагима Раиси.

В разгар очень интенсивной повестки дня Амир Абдоллахиан также провел пресс-конференцию с нью-йоркскими журналистами, на которой он отметил, что Иран участвует в венских ядерных переговорах с доброй волей, направленной на достижение хорошего соглашения.

«Мы проинформировали американцев, что мы рациональны и обладаем доброй волей для достижения прочного венского соглашения», — подчеркнул он.