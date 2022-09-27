Манила, 27 сентября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В результате воздействия тайфуна «Нору», который 25 сентября обрушился на филиппинский остров Лусон, погибли не менее восьми человек. Об этом со ссылкой на представителя Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий Бернардо Рафаэлито Алехандро 27 сентября сообщает медиагруппа ABS-CBN.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Тайфун

Всего к настоящему моменту, по словам Алехандро, известно о восьми погибших.

Бернардо Рафаэлито Алехандро «Пять в [провинции] Булакан, двое в [провинции] Самбалес, и один в [провинции] Кесон».

Как сообщало ИА REGNUM, обрушившийся 25 сентября на филиппинский остров Лусон тайфун «Нору» затронул более 60,8 тыс. жителей острова, погибли не менее пяти человек.