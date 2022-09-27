Иранские каратисты завоевали шесть медалей в турецком Коджаэли 2022
Тегеран, 27 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Иранские каратисты мужского и женского пола завоевали шесть золотых, серебряных и бронзовых медалей по каратэ на Коджаэли 2022 в Турции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Представители Ирана на турнире завоевали два золота, одно серебро и три бронзы.
Махмуд Немани завоевал золотую медаль в весовой категории до 84 кг после семи побед. Махди Ходабахси, другой обладатель золота, также одержал подряд семь побед в весовой категории до 84 кг.
Али Мескини в весовой категории до 60 кг выиграл шесть боев, но потерпел поражение от турецкого каратиста и добыл для Ирана серебряную медаль.
Иранцы Мохаммад-Реза Гиланпур и Мортеза Немати завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 84 и 67 кг.
Наконец, Махса Афсане завоевала бронзовую медаль в женском ката.