Тегеран, 27 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Иранские каратисты мужского и женского пола завоевали шесть золотых, серебряных и бронзовых медалей по каратэ на Коджаэли 2022 в Турции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Карате

Представители Ирана на турнире завоевали два золота, одно серебро и три бронзы.

Махмуд Немани завоевал золотую медаль в весовой категории до 84 кг после семи побед. Махди Ходабахси, другой обладатель золота, также одержал подряд семь побед в весовой категории до 84 кг.

Али Мескини в весовой категории до 60 кг выиграл шесть боев, но потерпел поражение от турецкого каратиста и добыл для Ирана серебряную медаль.

Иранцы Мохаммад-Реза Гиланпур и Мортеза Немати завоевали бронзовые медали в весовых категориях до 84 и 67 кг.

Наконец, Махса Афсане завоевала бронзовую медаль в женском ката.