Глава МИД Ирана осудил вмешательство США в региональные вопросы
Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Нью-Йорке, обсудив двусторонние связи и региональные события. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
На встрече, которая состоялась в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Амир Абдоллахиан указал на позицию Соединенных Штатов по вмешательству во внутренние дела независимых государств.
Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о процессии Арбаин, двусторонних связях и соглашениях о сотрудничестве, региональных проблемах, таких как события в Йемене и на территории бывш. УССР, последних результатах ирано-саудовских переговоров в Багдаде и переговорах об отмене санкций против Ирана.
Министр иностранных дел Ирака выразил готовность Ирака принять у себя следующий раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, дав положительную оценку переговорному процессу.