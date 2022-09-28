Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Нью-Йорке, обсудив двусторонние связи и региональные события. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

На встрече, которая состоялась в кулуарах 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Амир Абдоллахиан указал на позицию Соединенных Штатов по вмешательству во внутренние дела независимых государств.

Он отметил: «Мирный протест — это право каждой нации. Мы критикуем политику США по вмешательству в дела Ирана и региона, в том числе их подстрекательские меры по поддержке беспорядков и экстремистских движений».

«Это явно контрастирует с частыми дипломатическими посланиями Белого дома о необходимости заключения сделки и установления стабильности и безопасности в регионе», — отметил иранский дипломат.

Министры иностранных дел двух стран обменялись мнениями о процессии Арбаин, двусторонних связях и соглашениях о сотрудничестве, региональных проблемах, таких как события в Йемене и на территории бывш. УССР, последних результатах ирано-саудовских переговоров в Багдаде и переговорах об отмене санкций против Ирана.

Министр иностранных дел Ирака выразил готовность Ирака принять у себя следующий раунд переговоров между Тегераном и Эр-Риядом, дав положительную оценку переговорному процессу.