Биробиджан, 27 сентября 2022, 07:22 — REGNUM Глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн направил письмо с выражением соболезнований в Удмуртию, руководителю республики Александру Бречалову. Он выразил сочувствие родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе правительства региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, в школе №88 Ижевска 26 сентября бывший ученик открыл стрельбу. Погибли 17 человек (большинство из них — дети), ранены более 20.
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