Приштина, Сербия, , 07:37 — REGNUM Министр образования Косово Арберие Нагавци 26 сентября передала косовским студентам-инвалидам университеты в дар от министерства образования, науки и культуры Косово.

Женя с диагнозом ДЦП Александр Куликов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула, что данная категория студентов сталкивается с многочисленными вызовами в процессе обучения, однако в правительстве намерены пойти навстречу их требованиям.

Напомним, в правительстве Косово посвятили 2022 год людям с ограниченными возможностями. В рамках мероприятий по поддержке инвалидов в Косово будет создано свыше 500 рабочих мест для ассистентов для больных детей в школах.

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