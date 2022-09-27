Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Министр образования Косово Арберие Нагавци 26 сентября передала косовским студентам-инвалидам университеты в дар от министерства образования, науки и культуры Косово.

Александр Куликов ИА REGNUM Женя с диагнозом ДЦП

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнула, что данная категория студентов сталкивается с многочисленными вызовами в процессе обучения, однако в правительстве намерены пойти навстречу их требованиям.

Напомним, в правительстве Косово посвятили 2022 год людям с ограниченными возможностями. В рамках мероприятий по поддержке инвалидов в Косово будет создано свыше 500 рабочих мест для ассистентов для больных детей в школах.