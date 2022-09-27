Пекин, 27 сентября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Рост экономики Китая в 2022 году составит лишь 2,8%, согласно обновлённым прогнозам Всемирного банка по восточной Азии и Тихоокеанскому региону. Об этом 26 сентября сказано в докладе.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Отмечается, что на долю Китая в регионе приходится 86% ВВП региона, состоящего из 23 стран. В текущем году экономика КНР замедлит рост до 2,8%. Для сравнения, в 2021 году рост ВВП Китая составил 8,1%.

Отмечается, что одной из основных причин замедления экономического роста КНР эксперты Всемирного банка назвали беспрецедентные меры китайских властей, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Политика нулевой заболеваемости привела к перебоям в логистике, промышленном производстве и экспорте.