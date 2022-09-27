Якутск, , 07:17 — REGNUM Тёплую одежду, обувь и спальные мешки для мобилизованных собирает с населения общественная палата Якутии. Бойцам необходимо дополнительное обмундирование, сообщили в оперативном штабе региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всё необходимое для недавно призванных военнослужащих принимают в столице Якутии — в республиканском центре по работе с волонтёрами. Пункт сбора в Якутске работает без выходных, аналогичные центры для приёма вещей в помощь мобилизованным откроют в муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине всё необходимое для призванных резервистов закупили на бюджетные деньги. Приобретены не только тёплые обувь, одежда и спальные мешки, но и зубная паста, стиральный порошок и другие предметы гигиены.