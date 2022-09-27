Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Телеканал Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 26 сентября опубликовал материал, посвященный обострившейся нехватке медицинских сестер и анестезиологов в Университетском клиническом центре Косово.

Mos.ru Врачи

При потребности в 120 специалистах-анестезиологах занято только 48 рабочих мест, что замедляет оказание медицинских услуг. Причиной такой ситуации является массовый выезд медицинского персонала из края.

Анестезиолог Мюзиене Крюэзиу уехала из Косово в сентябре 2022 года после 15 лет работы в клинике гинекологии. Свое решение она обосновала не низкой заработной платой, что является самой очевидной причиной, а невыносимыми условиями труда и утомлением из-за круглосуточного рабочего графика.

По словам специалиста, когда на 700 операций оказалось лишь 48 анестезиологов, клинический центр стал переживать кризисное положение.

Ранее в палате врачей Косово призвали правительство принять срочные меры по улучшению положения в минздраве, мотивируя это тем, что специалисты уедут из Косово, не дождавшись завершения реформ, для которых, по словам главы минздрава Рифата Ляфити, надо 5-10 лет. За 2022 год Косово покинули десять врачей-анестезиологов. За период с 2018 по 2021 год Косово покинули 580 врачей.