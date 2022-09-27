Манила, , 07:05 — REGNUM Обрушившийся 25 сентября на филиппинский остров Лусон тайфун «Нору» затронул более 60,8 тыс. жителей острова, погибли не менее пяти человек. Это следует из опубликованного 27 сентября отчёта Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Тайфун «Хаима» на Филиппинах innfrad.com

Пропавшими без вести числятся три человека. В 976 эвакуационных центрах находятся 51,8 тыс. человек. Заранее покинули свои дома более 49 тыс. жителей. Серьёзно повреждены три дома. Стихия повредила 21 дорогу и 16 мостов. В 99 городах происходили перебои с подачей электроэнергии, но в 28 муниципалитетах электроснабжение уже восстановлено. Шесть районов продолжают испытывать проблемы со связью.

В настоящее время более чем в 750 муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях, в 32 городах введён режим бедствия. По предварительной оценке сельскому хозяйству региона нанесён ущерб в 1,52 млн песо (25,8 млн долларов).

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум пять спасателей стали жертвами тайфуна «Нору», который обрушился на филиппинский остров Лусон.

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