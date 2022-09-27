Благовещенск, 27 сентября 2022, 07:06 — REGNUM В Амурской области из-за неувязок в военкоматах для подготовки к участию в спецоперации забрали более ста человек, не подлежащих призыву. Их уже вернули обратно домой, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.
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Губернатор подчеркнул, что во избежание мобилизации по ошибке нужно, чтобы резервисты готовили документы, подтверждающие то, что они не подпадают под действие указа президента России о частичной мобилизации. Справки необходимо предоставлять в военкоматы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой, заверил глава региона Айсен Николаев.