Благовещенск, 27 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Амурской области из-за неувязок в военкоматах для подготовки к участию в спецоперации забрали более ста человек, не подлежащих призыву. Их уже вернули обратно домой, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Такие «сбои» происходят из-за того, что данные, на которые опираются в военкоматах, зачастую устарели», — пояснил он.

Губернатор подчеркнул, что во избежание мобилизации по ошибке нужно, чтобы резервисты готовили документы, подтверждающие то, что они не подпадают под действие указа президента России о частичной мобилизации. Справки необходимо предоставлять в военкоматы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ошибочно мобилизовали для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса более 120 человек. Все они будут возвращены домой, заверил глава региона Айсен Николаев.