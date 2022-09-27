Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Грузии до сих пор не выдала трём американским экспертам лицензию на проведение обследования здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили в частной тбилисской клинике «Вивамед», сообщает 26 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Адвокат Шалва Хачапуридзе был вынужден искать альтернативные способы спасти жизнь Саакашвили из-за затягивания правительством процедур. С этой целью он прибыл в Турцию к группе компетентных неврологов и гастроэнтерологов с диагнозом бывшего президента, которые в рамках расширенной консультации должны изучить состояние здоровья Саакашвили и протокол его лечения.

«Я принял решение привезти диагноз Саакашвили в Турцию, здесь проводится консультация, и я должен проконсультироваться с этими врачами, что не так с этим человеком. Михаил слабеет с каждым днём, состояние его здоровья ухудшается, он не может двигаться. Факт в том, что этот человек может умереть. Необходимо принять меры до прибытия американцев», — сказал Хачапуридзе.

Министерство здравоохранения пока не разрешает трем американским врачам посетить клинику «Вивамед» и осмотреть экс-президента. Уже второй месяц регулирующий орган не выдает лицензии иностранным специалистам.

Родственники Саакашвили утверждают, что он с большой скоростью теряет вес — в общей сложности он похудел на 30 кг, что он ослаб, с трудом передвигается и что у него начась мышечная атрофия. Мать Саакашвили, Гиули Аласания, заявила, что эта неделя будет решающей для её сына.

Адвокат экс-президента дал министерству здравоохранения крайний срок до пятницы. Если врачам не выдадут лицензию, то адвокаты подадут жалобу в главное следственное управление и подадут в суд на руководство министерства за злоупотребление должностными полномочиями, нарушение прав пациента и вмешательство в работу адвоката.

Напомним, что арестованный 1 октября прошлого бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дважды прибегал в тюрьме к голодовке протеста.