Берлин, 27 сентября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Евросоюз должен призвать к скорейшему урегулированию ситуации на территории бывш. УССР для разрешения энергетического кризиса, написал в статье для издания Handelsblatt немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, в Берлине хорошо понимают, что уже сейчас стоит готовиться к любым переговорам, чтобы был шанс внести в диалог и интересы ФРГ. Дипломат отметил, что США пытаются любым путем продлевать эскалацию на территории б. УССР и ведут «войну на истощение» России.

Кроме того, Ишингер подчернул, что Вашингтону к безразличны энергетические трудности ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что антироссийская политика Евросоюза показала свою полную несостоятельность.