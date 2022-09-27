Ирбит, Свердловская область, , 06:54 — REGNUM В Ирбите Свердловской области проводили горожан, мобилизованных в армию. Об этом пишут СМИ.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Перед ними выступил глава города Алексей Никифоров. Как следует из видео в паблике «Инцидент Ирбит», чиновник провёл параллели с Великой Отечественной войной. И выразил надежду на то, что мобилизованные вернутся домой живыми.

«Возвращайтесь!» — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация проводится 21 сентября. В армию призывают лиц, которые уже отслужили и имеют военно-учётную специальность.