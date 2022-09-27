Приштина, Сербия, , 07:13 — REGNUM В международный день свободы информации 26 сентября международное агентство по информированию и приватности Косово «Дальше будет легче» провело круглый стол с участием глав муниципалитетов Косово, в ходе которого система коммунальной отчетности в крае была названа лучшей в регионе Западные Балканы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комиссар агентства Кренаре Согоева-Дермаку заявила, что доступ к соответствующей документации имеет основополагающее значение для открытого и демократического общества.

Согоева-Дермаку отметила позитивные результаты, достигнутые Косово за год с проведения прошлого круглого стола с главами муниципалитетов: более легкий доступ граждан к документации и расширение местного самоуправления».

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