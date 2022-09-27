Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Законопроект, подразумевающий ряд мер по ускорению снабжения союзников США боеприпасами и оружием, внесли в американский Сенат на рассмотрение. Об этом говорится в заявлении сенатора-демократа Джин Шахин, принимавшей участие в разработке документа.

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По ее словам, документ должен гарантировать наличие у Вашингтона необходимых запасов вооружений и боеприпасов, необходимых для поставок союзникам. Также предполагается, что законопроект поможет избежать истощения собственных запасов Соединенных Штатов. В частности, сенаторы предложили создать фонд для закупки вооружений, что позволит Пентагону более эффективно распределять ресурсы.

Также сенаторы предложили дать минобороны США новые полномочия для закупок вооружений. Ожидается, что законопроект позволит Соединенным Штатам более эффективно снабжать оружием киевских террористов и противостоять Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пока сроки рассмотрения законопроекта не утверждены.