Приштина, Сербия, , 07:19 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 26 сентября в рамках выборов в партии власти Косово «Движение за самоопределение» была избрана главой женской организации партии «Женщины за самоопределение».

Альбулена Хаджиу Vetevendosje.org]

На своей странице в социальной сети Хаджиу пообещала бороться за интересы женщин.

Альбулена Хаджиу «С женщинами городов и деревень, разных профессий, с волей к самоопределению, мы будем везде и повсеместно делать вклад в дело общества, свободы и демократии».

Победа Хаджиу была утверждена 94,55% голосов.

Острота обсуждения женского вопроса в Косово резко возросла благодаря действиям организации феминистского создания и действия в крае, а также после резонансного дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней, год регулярно подвергавшейся сексуальной эксплуатации.

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