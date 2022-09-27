Министр юстиции Косово возглавила женскую организацию партии власти
Приштина, Сербия, 27 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 26 сентября в рамках выборов в партии власти Косово «Движение за самоопределение» была избрана главой женской организации партии «Женщины за самоопределение».
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Альбулена Хаджиу
На своей странице в социальной сети Хаджиу пообещала бороться за интересы женщин.
«С женщинами городов и деревень, разных профессий, с волей к самоопределению, мы будем везде и повсеместно делать вклад в дело общества, свободы и демократии».
Победа Хаджиу была утверждена 94,55% голосов.
Острота обсуждения женского вопроса в Косово резко возросла благодаря действиям организации феминистского создания и действия в крае, а также после резонансного дела о групповом изнасиловании несовершеннолетней, год регулярно подвергавшейся сексуальной эксплуатации.