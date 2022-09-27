Хабаровск, , 06:41 — REGNUM Вылеты нескольких рейсов из аэропорта Хабаровска в северные районы края были перенесены из-за непогоды в пунктах назначения. Об этом сообщается в телеграм-канале главной воздушной гавани региона.

Аэропорт Хабаровск x-airways.ru

администрация аэропорта Хабаровска «По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета следующих рейсов: НИ415 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан за 21 сентября. Ожидаемое время отправления - 08:50 28 сентября. НИ403 Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян за 26 сентября. Ожидаемое время отправления — 10:30 28 сентября».

В связи с поздним прибытием самолётов в Хабаровск также было перенесено время вылета рейсов из Хабаровска в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также из Хабаровска в Благовещенск.

администрация аэропорта Хабаровска «U6 174 Хабаровск — Екатеринбург — Санкт-Петербург. Ожидаемое время отправления — 13:00. R3 574 Хабаровск — Благовещенск. Ожидаемое время отправления — 15:40».

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение регулярных авиарейсов из Москвы на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

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