Хабаровск, 27 сентября 2022, 06:41 — REGNUM Вылеты нескольких рейсов из аэропорта Хабаровска в северные районы края были перенесены из-за непогоды в пунктах назначения. Об этом сообщается в телеграм-канале главной воздушной гавани региона.
В связи с поздним прибытием самолётов в Хабаровск также было перенесено время вылета рейсов из Хабаровска в Екатеринбург и Санкт-Петербург, а также из Хабаровска в Благовещенск.
Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит выполнение регулярных авиарейсов из Москвы на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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