Женева, Швейцария, , 06:40 — REGNUM Сообщения с угрозами жизни поступают главе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Адханому Гебрейесусу. Об этом глава ВОЗ рассказал 26 сентября в беседе с Washington Post.

Тедрос Аданом Гебрейесус

По словам Гебрейесуса, угрозы поступают ему посредством СМС, при этом глава ВОЗ признался, что не понимает, откуда злоумышленники могли получить его номер телефона. Как уточнил глава ВОЗ, сообщений так много, что подчинённые просят его нанять постоянную охрану, а дома ему пришлось установить сигнализацию.

При этом не уточняется, знает ли Гебрейесус людей, от которых ему поступают угрозы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ направит в Сирию партию помощи, необходимой для борьбы с холерой.

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