Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Киевские боевики считают применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS неэффективным при боях за Артемовск, сообщает газета The New York Times.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Даже наличие поставляемых США ракетных систем, известных как HIMARS, не смогло существенно повлиять на линии снабжения российских войск», — указывает издание.

Газета утверждает, что командование киевских карателей пришло к выводу, что российские войска адаптировались к наличию РСЗО HIMARS у боевиков. В связи с этим военнослужащие подразделений России и Донбасса смогли перераспределить склады с боеприпасами, чтобы не подвергать их опасности. Газета подчеркивает, что российские войска постепенно выдавливают киевских боевиков из города.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября киевские каратели выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республики. В результате обстрела пострадали три мирных жителя, оказалось разрушенным здание больницы и жилой дом.