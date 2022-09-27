Скопье, , 06:44 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 26 сентября заявил, что его страна не признает итоги референдумов о воссоединении с Россией, которые состоялись на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

Референдум в ЛНР Администрация Томской области

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Османи назвал референдумы «нарушением классического международного права, которое опасно для малых государств, таких как Северная Македония».

По мнению македонского дипломата, то, что часть граждан Северной Македонии находят обоснования для проведения специальной военной операции России на территории б. УССР, «непозволительно».

«Нарушение принципов международного права ставит мир перед угрозой новых войн и конфликтов, подходов, при котором большие державы разделяют малые страны, поэтому очень важно, чтобы [киевский режим] вышел из этого конфликта победительницей».

Буяр Османи

Напомним, референдумы о воссоединении с Россией на освобожденных территориях б. УССР проходят в период с 23 по 27 сентября.

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