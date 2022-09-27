Дакка, 27 сентября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 человек погибли в результате опрокидывания судна в Бангладеш, а еще 40 — считаются пропавшими без вести, 27 сентября сообщает издание Dhaka Tribune.

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Ранее СМИ сообщали о гибели 31 человека. Среди погибших 25 женщин, 13 детей и 12 мужчин. Поисково-спасательная операция была приостановлена вечером 26 сентября, однако уже на рассвете возобновилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на реке Каратойя на севере Бангладеш опрокинулось лодка с людьми. На борту судна находились индуистские паломники, которые направлялись в храм.